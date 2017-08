Straßenbau verschoben Das Landesamt sieht keine Alternative zur Vollsperrung der S 83 – die Gemeinde verlegt erst einmal Rohre fürs Abwasser.

Rund 150 Bürger versammelten sich im Juni, um gegen die bis zu anderthalb Jahren vorgesehene Vollsperrung der S 83 zwischen Meißen und Robschütz zu protestierten. Nun hat das zuständige Landesamt für Straßenbau die Sanierung der S 83 auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. © Archiv/Claudia Hübschmann

Weil die Verbindungsstraße S 83 zwischen Meißen und Garsebach ganze anderthalb Jahre wegen Bauarbeiten voll gesperrt werden sollte, waren Ende Juni etwa 150 Demonstranten auf die Straße gegangen und hatten das Triebischtal blockiert (siehe Foto). Darauf hin sagte das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Baumaßnahme ab.

Was auf den ersten Blick wie eine Retourkutsche des Amtes gegen die aufmüpfigen Bürger aussieht, hat handfeste Gründe, teilte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert auf Nachfrage mit. „Da die Herstellung der Ingenieurbauwerke nicht wie ausgeschrieben realisiert werden konnte, beginnen die bereits abgeschlossenen Abstimmungen nun von vorn“, erklärte sie.

Unter Ingenieurbauwerken sind etwa Brücken und Durchlässe gemeint und im Falle der S 83 vor allem Stützwände, die, die die Straße begleitenden Felsen sichern. Laut Siebert sollte zum Bau der talseitigen Stützwände die S 83 jeweils zwischen drei und sechs Wochen voll gesperrt werden. „Eine zeitgleiche Realisierung dieser Stützwände ist aufgrund technologischer Abhängigkeiten nicht möglich. Demzufolge hätten sich die Vollsperrzeiträume der unten liegenden Stützwände addiert. Hinzu kommt, dass sich im Rahmen der Detailplanungen noch Änderungen an den Gründungs- (unten liegende) und Rückverankerungskonstruktionen (oben liegende Stützwände) ergeben haben. Daraus ergeben sich notwendig längere Vollsperrzeiten.“ Außerdem seien inzwischen neue Arbeitsschutzvorschriften erlassen worden, was „größere Fahrbahnbreiten für halbseitige Bauweisen, als sie hier vorzufinden sind“, erfordern würde.

Siebert erklärte, dass die Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land bzw. die Wasserversorgung Brockwitz-Rödern in der S 83 eine Abwasserdruckleitung verlegen will. „Diese sollte nach der Fertigstellung der Ingenieurbauwerke erfolgen. Da eine Realisierung ohne Vollsperrung voraussichtlich nicht möglich und die Abwasserdruckleitung zum frühestmöglichen Termin verlegt werden soll, ergibt sich voraussichtlich eine geänderte Reihenfolge der Durchführung der Gewerke.“

Das bestätigt Klipphausens Bürgermeister Gerold Mann. Weil das Landesamt den Bau der S 83 nun verschoben hat, „prüfen wir, ob wir inzwischen die dort vorgesehene Abwasserdruckleitung in der Straße verlegen können“. Danach würden der Abwasserzweckverband bzw. die Wasserversorgung Brockwitz-Rödern die Verbindungsleitung von Meißen nach Garsebach bauen. In Garsebach selbst, zwischen Garsebach und Robschütz und in Robschütz würde die Gemeinde Klipphausen bauen.

„Ich hätte mir gewünscht, dass wir schon weiter wären“, so Bürgermeister Mann. „Aber das Lasuv ist partout der Meinung, dass es ohne Vollsperrung nicht geht.“ Sprecherin Siebert erklärt, dass das Lasuv Gespräche mit den Betroffenen geführt hat, um herauszufinden, „ob sich zu einer Bauausführung unter den geänderten Rahmenbedingungen eine Zustimmung erreichen lässt oder ob ein Planänderungsverfahren erforderlich wird. Parallel dazu untersuchen wir mit dem Planer, inwieweit die Bauwerkskonstruktionen hinsichtlich der erforderlichen Vollsperrzeiten zu optimieren sind.“ Das heißt, dass bislang kein Termin für den Baubeginn an der S 83 genannt werden kann.

