Straßenbau startet später am Berzdorfer See Probleme führen erneut zu Verzögerungen. Doch an den acht Vorhaben für 2017 und 2018 gibt es keine Abstriche.

Segelregatta im Rahmen des Lagunenfestes an der Südseite des Berzdorfer Sees © Rafael Sampedro

Görlitz. In diesem Winter war es besonders heftig: Die Wellen haben viel Sand vom Nordoststrand am Berzdorfer See abgetragen. Schon in den Vorjahren hatte der Bergbausanierer LMBV versucht, diesen Prozess zu stoppen. Bisher erfolglos. Jetzt unternimmt er einen weiteren Versuch. Darüber informierte am Dienstag der zuständige LMBV-Abteilungsleiter Gerd Richter. Die Arbeiten sollen nächsten Montag beginnen. Eine Firma aus Wittichenau will rund 4 600 Tonnen Baustoffgemische und Sand einbauen. Das dauert etwa 15 Arbeitstage und ist abhängig vom Wetter. Bei zu starkem Wind kann nicht gebaut werden. Die LMBV geht davon aus, dass die Ufersicherung Mitte Mai abgeschlossen werden kann. Zum Saisonstart am 1. Mai und bis zum Abschluss dieser Arbeiten werden Teile des Strandes deshalb nicht nutzbar sein.

Allerdings ist das nur eine von acht geplanten Baustellen am Berzdorfer See. Über die anderen sieben informierte Svend Schmoll vom städtischen Bauamt jetzt im Technischen Ausschuss. Alle sieben sind längst bekannt. Neu aber ist der Terminkalender. Beim Bau der 20 Fingerstege als Anleger für unterschiedlich große Boote läuft die Ausschreibung. Baubeginn ist Anfang Juni, die Arbeiten dauern drei Monate. Ursprünglich sollten die Fingerstege schon im Mai fertig sein. Durch Probleme in der Planung habe sich das verzögert, sagt Schmoll. Das größte Projekt ist der Bau einer neuen Zufahrtstraße zum Nordstrand. „Alle Genehmigungen liegen vor, die Baumfällung ist abgeschlossen und alle Grundstücke außer einem sind gekauft“, so Schmoll. Auch der letzte Kaufvertrag soll demnächst unterschrieben werden. Die Ausschreibung beginnt im Juni, der Bau im August. Auch hier war ein anderer Zeitplan vorgesehen. „Grundstückskauf und Naturschutz waren aufwendiger als gedacht“, sagt Schmoll. Insgesamt mussten vier naturschutzrechtliche Genehmigungen eingeholt werden.

Auch vom Bahnhof Hagenwerder zum Hafen soll ein Weg gebaut werden. „Dieses Projekt steht unmittelbar vor der Ausschreibung, gebaut wird von Juli bis Oktober“, sagt Schmoll. Auf der Halbinsel und am Nordstrand sollen zwei Rettungstürme gebaut werden. Sie sind so ausgelegt, dass die Retter von ihnen den gesamten See überblicken können. Baubeginn ist im August, Fertigstellung im Dezember. „Für die Badesaison 2018 kann also die Suche nach einem Betreiber ausgeschrieben werden“, sagt Schmoll. Deutlich länger dauert die Medienverlegung innerhalb von Deutsch Ossig. Hier geht es um Trink- und Abwasser sowie eine Buswendeschleife. Alle Genehmigungen sind da, die Ausschreibung startet im Juni. Der Bau beginnt Anfang September und dauert etwa ein Jahr.

Das nächste Projekt ist eine Straßenbeleuchtung von der B 99 bis nach Deutsch Ossig und durch den Restort hindurch sowie vom Hafen bis zum künftigen Hotel „Insel der Sinne“. Dafür liegen die Genehmigungen noch nicht vor. LMBV und Stadt haben aber ein gemeinsames Ziel: 2018 soll gebaut werden. Die letzte Baustelle ist Stadträten wie Günter Friedrich (Bürger für Görlitz) besonders wichtig: Die Schließung des Rundweges am Pließnitzeinleiter bei Tauchritz. Dazu sagt Bürgermeister Michael Wieler: „Wir haben die Aussage der LMBV, dass das dieses Jahr im Herbst erledigt wird.“

Und noch eine Sorge kann Wieler den Stadträten nehmen: Dass nach der „Insel der Sinne“ noch weitere Bauten direkt ans Ufer gesetzt werden und der Strand dort für die Öffentlichkeit verloren geht: „Es gibt keine geplanten Projekte, die so am Ufer liegen wie die Insel der Sinne.“

