Straßenbau startet mit Fällaktion Am Nordufer des Berzdorfer Sees werden Bäume eingeschlagen. Platz für eine neue Straße.

Hier fahren einmal Autos zum See. Die Schneise, die derzeit am Nordufer des Berzdorfer Sees geschlagen wird.



Trotz der zwischenzeitlichen Kälte sind die Holzfäller pünktlich am Berzdorfer See angerückt. Ihnen bleibt auch keine Wahl, denn bis Ende des Monats müssen sie ihre Arbeit schon wieder beendet haben – dann gilt Fällverbot wegen der Vegetationsperiode. Für die neue Straße über die Nordkuppe am See roden sie gegenwärtig 0,6 Hektar Wald. Das bestätigt der Bergbausanierer LMBV, der den Auftrag dazu erteilte.

Damit beginnen die Arbeiten für die geplante neue Straße, die von der S111 bis ans nördliche Seeufer führen soll und damit der direkte Weg für Besucher und Gäste des Campingplatzes am Nordufer sowie der Waldsiedlung sein wird – ein Feriendorf samt Strandbar von einem Investor aus Lohsa. Seit Jahren liefen Bemühungen für diese Straße, nun soll sie ab April tatsächlich mit Fördermitteln von Bund und Land gebaut werden. Den Planungen zufolge wird sie 6,50 Meter breit sein. Fest steht auch bereits der Eröffnungstermin. Geht alles nach Plan, soll das erste Auto am 17. November dieses Jahres über die neue Straße fahren können. Bis dahin wird die LMBV womöglich auch bereits die Ersatzbäume für die nun gefällten Exemplare gesetzt haben. Wie eine Sprecherin des Bergbausanierers bestätigt, ist dieser Ausgleich in unmittelbarer Nähe der Straße vorgesehen.

