Straßenbau startet in Radebeul Ab Montag rücken die Bauarbeiter an. Manche Straßen sind komplett gesperrt.

Der Winter hat seine Spuren hinterlassen. An vielen Stellen müssen die Schlaglöcher geflickt werden. So zum Beispiel auf der Sonnenleite zwischen Moritzburger Straße und Jägerhofstraße. Dieser Abschnitt bleibt von Montag an fünf Tage komplett gesperrt, weil die Straßendecke instand gesetzt wird.

Auch auf der Emil-Schüller-Straße finden im selben Zeitraum solche Arbeiten statt. Zwischen Wilhelm-Eichler-Straße und der Zufahrt zum Baumarkt Landmaxx in der Güterhofstraße wird eine Einbahnstraße eingerichtet. Eine Umleitung führt durch die Kleine Elbstraße. Ebenfalls ab Montag gesperrt ist der westliche Arm der Eduard-Bilz-Straße auf Höhe von Hausnummer 46. Hier dauern die Arbeiten allerdings länger. Während der Neugestaltung des Bilz-Platzes bleibt die Straße komplett gesperrt, voraussichtlich bis Ende Juni. Auf der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße zwischen Paradiesstraße und Jägerhofstraße finden bis Mitte April Arbeiten am Gehweg statt.

