Straßenbau nicht vor 2019 Die Staatsstraße durch Marbach soll saniert werden. Doch der Plan verschiebt sich. Das ist Segen und Fluch zugleich.

Der Zustand der Staatsstraße 36 durch Marbach ist schlecht. Die Trasse soll erneuert werden. Doch das Vorhaben verzögert sich. Dem Freistaat zufolge ist die Finanzierung noch nicht geklärt. © Dietmar Thomas

Die Pflasterstraße durch Marbach ist eine Zumutung für Autofahrer. Löcher sind in der Vergangenheit immer mal wieder mit Asphalt geflickt worden. Zuletzt im Frühjahr. Eigentlich sollte die Staatsstraße in diesem Jahr erneuert werden. Doch daraus wird nichts. Das bestätigte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Hoffnung auf eine Besserung im kommenden Jahr machte sie nicht: „Die Finanzierung der Maßnahme ist noch zu klären. Eine Aufnahme der Straßenbaumaßnahme bereits in das Bauprogramm 2018 ist daher eher unwahrscheinlich.“ Das heißt im Klartext: Vor 2019 wird sich wohl nichts tun.

Innerhalb der gemeinschaftlichen Maßnahme des Freistaates Sachsen, des Landkreises Mittelsachsen und der Gemeinde Striegistal ist der Ausbau der S 36 in der Ortsdurchfahrt einschließlich der beiden versetzten Einmündungen der Kreisstraße beabsichtigt. „Zeitgleich wollen wir das Brückenbauwerk über den Marienbach abreißen, es erfolgt ein Ersatzneubau“, so Isabel Siebert. Über die gesamte Baustrecke wird ein neuer Gehweg angelegt. „Der bereits im Bestand verrohrte Zufluss zum Marienbach soll aus der bisherigen Lage in privaten Grundstücken in den Bereich des geplanten Gehweges verlegt werden“, ergänzte sie.

Zeitgleich erneuern Versorgungsträger ihren Leitungsbestand. Dazu zählt der Abwasserzweckverband „Obere Freiberger Mulde“ (OFM) in Roßwein. Bei dessen jüngster Sitzung wurde bekannt, dass die Kanalarbeiten an der S 36/Am Forsthaus in Marbach erneut verschoben werden mussten. „Wir hatten sie prinzipiell für den Zeitraum Oktober 2017 bis Juli 2018 eingeplant“, erläuterte Frank Lessig, Geschäftsführer der OFM GmbH.

Auch die Landkreisverwaltung hatte die Kosten für den grundhaften Ausbau des Kreuzungsbereichs in Höhe von rund 150 000 Euro bereits im Haushalt 2017 eingestellt. „Wir haben die Maßnahme nochmals für 2018 geplant, einfach um vorbereitet zu sein“, erklärte Kreissprecher André Kaiser auf DA-Nachfrage.

Für die Marbacher dürfte diese Nachricht Segen und Fluch zugleich sein. In den vergangenen Monaten beziehungsweise Jahren waren Teile des Ortes eine Dauerbaustelle. Denn die vier Brücken an der Hauptstraße wurden erneuert. „Die Abnahme erfolgte im Juli“, so Kaiser. Weil die Baufirma nachlässig arbeitete, kam es zu erheblichem Bauverzug. Dadurch sind Zusatzkosten entstanden. „Diese trägt die Firma“, so Kreissprecher Kaiser. Die Gesamtkosten, die der Kreis zahlt, belaufen sich ihm zufolge auf rund 1,24 Millionen Euro.

