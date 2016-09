Straßenbau in Reichstädt Bis Ende November wird die Staatsstraße erneuert. Zeitweise muss mit Vollsperrungen gerechnet werden.

Für 450 000 Euro soll die Straße wieder in Schuss gebracht werden. © Archiv: SZ

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr beginnt ab kommendem Dienstag mit Straßenbauarbeiten in Reichstädt. Wie die Behörde informiert, wird die Staatsstraße S 187 im Ort erneuert. Dabei wird zugleich das Entwässerungssystem verbessert. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende November dieses Jahres. Die Bauarbeiten erstrecken sich über rund 1,3 Kilometer und beginnen vom Ortsausgang von Reichstädt, Richtung Sadisdorf. Die Baustelle wandert dann in Richtung Dippoldiswalde. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr investiert hier insgesamt rund 450 000 Euro. Um Behinderungen so gering wie möglich zu halten, wird in fünf Teilabschnitten gebaut, dann aber jeweils unter Vollsperrung. Umleitungen führen über die Bundesstraßen B 171 und B 170 sowie die Staatsstraße S 190.

Die Anlieger sollen auch während der Bauarbeiten weitestgehend ihre Grundstücke erreichen können. Wenn es zu Beeinträchtigungen kommt, wird die Baufirma vor Ort die Anlieger direkt informieren, so die Behörde weiter. (SZ)

