Straßenbau in Promnitz Noch immer sind nach der Flut 2013 nicht alle Schäden beseitigt. Ein Projekt startet jetzt, bei zwei anderen fehlt noch grünes Licht.

Hochwasserschäden in Promnitz - so sah es im Juni 2013 aus. © SZ/Archiv

Es ist eines der letzten Hochwasserprojekte in der Gemeinde Zeithain – jetzt sollen die Straßenschäden in Promnitz beseitigt werden. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für die Instandsetzung der Ortsdurchfahrt Am Elbdamm inklusive aller Stichstraßen in Richtung Elbe an die Firma Höptner Straßen- und Tiefbau aus Liebschützberg. Die Kosten dafür belaufen sich auf voraussichtlich mehr als 94 000 Euro.

Im Zusammenhang mit der Flut 2013 bleiben laut Bauamtsleiter Holger Koßwig damit nur noch zwei Projekte übrig: Zum einen soll der Elberadweg in sechs Bauabschnitten saniert werden, wofür allerdings noch diverse Genehmigungen ausstehen. Zum anderen sollen ebenfalls in Promnitz der Weg auf dem Damm erneuert und eine Winkelstützwand eingebracht werden. Nach langem Kampf für diese Maßnahme habe die Gemeinde nun bereits eine mündliche Zusage für eine Genehmigung der Landesdirektion Sachsen erhalten, hieß es aus dem Rathaus. Allerdings müsse auch der Bund noch zustimmen. Voraussichtlich im Herbst soll hier geplant werden.

