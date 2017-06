Straßenbau in Lötzschen Die Straße zum Großteich wird im Sommer neu aufgezogen. Das bedeutet Umwege.

Am 8. August sollen die Arbeiten am vierten Bauabschnitt der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Zschorna und Lötzschen beginnen. Das 1300 Meter lange Teilstück wird komplett abgefräst und erhält eine neue Deckschicht. Im Dorf Lötzschen werden straßenbegleitende Bankette bis zur Einmündung in die Kreisstraße eingebaut. Thiendorfs Gemeinderat vergab in seiner Juni-Sitzung den Auftrag in Höhe von 132000 Euro an die Wülknitzer Pflaster- und Straßenbau GmbH.

Die Gelder werden zu 90 Prozent aus einem Fördertopf bereitgestellt, der sich durch das sächsische Investitionskraft-Stärkungsgesetz auftut. Die Arbeiten sollen bis zum 1. September abgeschlossen sein, damit die Straße für den Brettmühlenteich-Triathlon genutzt werden kann. Thiendorf hatte den Straßenbau zwischen den Ortsteilen Zschorna und Lötzschen in vier Abschnitte aufgegliedert, weil so die Förderung optimal genutzt werden kann.

zur Startseite