Straßenbau in Lauske geht weiter Anwohner müssen sich auch in diesem Jahr auf lange Sperrungen einstellen.

© dpa

Trotz derzeit noch winterlicher Verhältnisse soll es in Kürze wieder mit dem Straßenbau losgehen. So kündigt der Landkreis an, dass voraussichtlich ab 13. Februar in Lauske bei Weißenberg wieder gebaut wird. Dort erfolgt abschnittsweise die Instandsetzung der Ortsdurchfahrt, um die Schäden vom Hochwasser 2013 zu beseitigen.

Bereits im vorigen Jahr war im Ort gebaut worden. Aber auch 2017 ist noch viel zu tun. Die Arbeiten ziehen sich voraussichtlich bis zum Jahresende hin. Langwierig sind sie vor allem, weil nicht nur die Fahrbahn erneuert wird, sondern auch Kanäle verlegt und Stützmauern gebaut werden. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Als erstes wird nur das Stück zwischen der Brücke über das Kotitzer Wasser und der Zufahrt zum Gutshof gesperrt.

Richtig dicke kommt es für die Anlieger voraussichtlich ab 1. März. Dann werden die beiden Straßen aus Richtung Kotitz und Rodewitz jeweils ab dem Ortseingang bis zum Abzweig nach Särka sowie die Straße in Richtung Särka weiter bis zum Ortsausgang voll gesperrt. Parallel zum Straßenbau im Ort soll dann auch die Straße zwischen Lauske und Rodewitz erneuert werden. Der Verkehr wird über die Weißenberger Straße umgeleitet. Das trifft auch auf die Buslinien zu. Wie im vorigen Jahr wird es eine provisorische Bushaltestelle an der Plattenstraße geben. Voraussichtlich ab Juli soll dann ein Teil der Vollsperrung im Ort wieder aufgehoben werden. (SZ)

zur Startseite