Straßenbau in Laske beginnt Ende August starten die Arbeiten an der Straße am Klosterwasser.

In der Juli-Sitzung gab der Gemeinderat grünes Licht für den zweiten Bauabschnitt zum Ausbau der Straße am Klosterwasser in Laske. Ende August soll der Bau beginnen. Die Fertigstellung ist bis Ende Oktober geplant. Den Auftrag für den zweiten Bauabschnitt erhielt die Straßenbau-Firma Richard Schulz GmbH in Schwarzheide. Rund 79 000 Euro kostet der zweite Bauabschnitt. Davon trägt die Kommune rund 20 000 Euro als Eigenanteil. Rund 59 000 Euro kommen als Förderung aus dem Programm „Investkraft. Brücken in die Zukunft“. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich von der Ortslage Laske bis zur Kreuzung Vereinshaus. (AK)

