Straßenbau in Friedersdorf startet Die Staatsstraße wird gemacht. Kraftfahrer müssen sich ab diesem Montag auf Vollsperrungen einstellen.

Ab Montag, dem 24. Oktober, bis voraussichtlich Herbst nächsten Jahres wird die Fahrbahn der Staatsstraße 104 im Ortsteil Friedersdorf in Pulsnitz erneuert. Das Bauvorhaben beinhaltet die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und die Errichtung eines einseitigen Gehweges am östlichen Fahrbahnrand innerhalb der Ortsdurchfahrt bis zur Einmündung der Wiesenstraße. Die geplante Fahrbahnbreite beträgt sechs Meter, die Gehwegbreite beträgt 1,50 Meter. Die Länge der zu erneuernden Strecke beträgt rund 800 Meter, die im Interesse der Erreichbarkeit in zwei Bauabschnitten erfolgt. Zusätzlich plant die Wasserversorgung Bischofswerda die Erneuerung der Hausanschluss- und der Schiebergestänge. Die Enso beabsichtigt außerdem, während der Baumaßnahme die Erneuerung von drei Masten im Randbereich des Gehweges sowie eine Erneuerung von 220 Metern Freileitung auszuführen. Des Weiteren ist eine Straßenquerung mit einem Niederspannungskabel geplant.

Das Bauvorhaben wird unter Vollsperrung gebaut. Die Umleitungsstrecke für Fahrzeuge, die höher als 3,90 Meter sind, verläuft über die Staatsstraße 105 von Reichenbach und die Staatsstraße 95 nach Pulsnitz und zurück. Die Umleitungsstrecke für alle übrigen Verkehrsteilnehmer ist die Kreisstraße von Weißbach nach Friedersdorf und zurück. Aufgrund der Bahnbrücke in Weißbach ist die Befahrbarkeit dieser Strecke nur mit Fahrzeugen bis zu einer Höhe von 3,90 Meter möglich.

Im Baubereich befindet sich auf jeder Seite eine Bushaltestelle kurz vor der Einmündung der Straße „Zur weißen Brücke“. Bei einer Vollsperrung des gesamten Abschnitts wäre die Befahrbarkeit dieser Haltestelle nicht möglich gewesen. Deshalb wird die Baustrecke in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Die Trennung erfolgt an der Straße „Zur weißen Brücke“. Es wird auch zeitweise provisorische Haltestellen geben.

Die Baukosten in Höhe von rund 885 000 Euro werden vom Freistaat Sachsen (623 000 Euro), vom Abwasserzweckverband (209 000 Euro) und von der Telekom (53 000 Euro) getragen. Autofahrer und Anwohner werden um Verständnis für Erschwernisse und besonders umsichtige Fahrweise auf der Umleitung gebeten. (szo)

