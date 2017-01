Straßenbau in den Sommerferien Der Kreis baut das zweite Stück der Straße zwischen Schwepnitz und Grüngräbchen.

Ein Teil ist schon fertig. Jetzt geht es an den zweiten Abschnitt. Der Landkreis will noch in den Sommerferien die Deckschicht der Kreisstraße zwischen dem Abzweig zur Rhododendron-Gärtnerei und dem Ortseingangsschild von Grüngräbchen erneuern. Das sind nach Informationen des Landratsamtes ungefähr 860 Meter. „Es wird die Fahrbahn aufgefräst und geebnet und anschließend die Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht eingebaut“, sagt Kreissprecher Gernot Schweitzer. „Die Straße erhält beidseitig ein Bankett. Zusätzlich werden Entwässerungsmulden und -gräben wieder aktiviert beziehungsweise angelegt.“ Die Bauarbeiten seien nötig, weil die Straße uneben ist, Verwerfungen hat und Aufbrüchen, heißt es. Die Maßnahme koste rund 140 000 Euro.

Der erste Teil der Straße wurde bereits 2015 erneuert. Damals kümmerte sich der Kreis um einen großen Teil der Straße zwischen Schwepnitz und der Einmündung zur Gärtnerei. Drei Wochen war die Verbindung deshalb voll gesperrt. (SZ/pre)

