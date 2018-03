Straßenbau in Brockwitz geht weiter Wegen der Arbeiten musste ein Bushalt verlegt werden.

Symbolfoto © dpa

Coswig. Zwei halbseitig gesperrte, ampelgeregelte Bauabschnitte gibt es seit gestern auf der Dresdner Straße in Brockwitz. Hier wird an der Straßenentwässerung sowie später an der Fahrbahnerneuerung gearbeitet.

Die Bauleute fräsen den Fahrbahnrand auf, um dort neue Gerinnesteine und -gitter sowie neue Straßeneinläufe einzusetzen. Freitag früh gab es durch eine Störung im Ampelbetrieb Probleme beim Verkehrsablauf, sagte Ordnungsamtschef Olaf Lier. Am Vormittag funktionierte alles wieder.

Wegen der Bauarbeiten im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ist die Bushaltestelle in der Ortsmitte außer Betrieb und verlegt Richtung Sporthalle sowie Cliebener Straße.

Neuen Asphalt gibt es für drei Teilstücke der Dresdner Straße, S 82, zwischen Coswig und Meißen auf insgesamt vier Kilometern. Gebaut wird die Fahrbahn bei halbseitiger Sperrung und Regelung mit Baustellenampel bis voraussichtlich 20. Juni. Die Baukosten für die drei Teilabschnitte betragen dem Lasuv zufolge rund 1,2 Millionen Euro. (SZ/IL)

