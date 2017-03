Straßenbau im Wohngebiet Knapp drei Monate lang wird ein Stück der Glaubitzer Straße erneuert. Das hat auch Folgen fürs Betreute Wohnen dort.

Im Moment ist das Teilstück der Glaubitzer Straße eine unschöne Schotterpiste mit Entwässerungsproblemen. Das soll sich aber schon bald ändern. Ab Anfang April will die Gemeinde die Stichstraße zwischen Bus-Wendehammer und dem Betreuten Wohnen grundhaft ausbauen lassen. Auch die Parkplätze, Gehwege, die Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung gehören zur Maßnahme, so Bauamtsleiter Uwe Riedel. Anlieger müssen sich während der Bauzeit auf Behinderungen einstellen. So müssen Anwohner mit ihren Autos während der Bauzeit auf umliegende Stellplätze ausweichen. Eine Zuwegung zum Betreuten Wohnen, auch für Versorgungsfahrzeuge und Rettungskräfte, werde aber über die Innere Karl-Marx-Straße gewährleistet, so Uwe Riedel.

Den Bauauftrag über knapp 110 000 Euro haben die Nünchritzer Gemeinderäte am Montag an die Firma TS Bau aus Glaubitz vergeben. Inklusive Planungskosten schlägt die Baumaßnahme mit fast 124 000 Euro zu Buche, fast 79 000 Euro davon bekommt die Gemeinde aus dem Fördertopf für den ländlichen Raum. (SZ)

