Straßenbau im Ortskern von Volkersdorf startet Stützwände und eine Fußgängerbrücke werden auf der Verbindungsstraße nach Radeburg errichtet.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) beginnt am Montag mit dem ersten Bauabschnitt des Straßenausbaus in der Ortslage Volkersdorf. Im Ortskern erfolgt zunächst der Neubau von zwei Stützwänden, der Neubau einer Fußgängerbrücke, einer Straßenbrücke und die Umverlegung der Premnitz auf einer Länge von rund 150 Metern. Dies teilte Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke mit.

In der Ortsmitte wird dafür ab Montag eine Vollsperrung der Radeburger Straße eingerichtet. Eine Umleitung wird großräumig über die S 81 Richtung Dippelsdorf/Weinböhla – Abzweig auf die S 179 Richtung Moritzburg – in Moritzburg Abzweig auf die S 80 Richtung Berbisdorf – dort wieder Anschluss an die S 96 aus Volkersdorf kommend und umgekehrt – eingerichtet. Der Anwohner- und Busverkehr wird durch eine innerörtliche Umleitung gewährleistet.

Die Baukosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro, teilt das Land mit. Die Kosten werden durch den Freistaat Sachsen mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts finanziert.

Die Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Verständnis für die Umleitungen und Erschwernisse gebeten. Zur Dauer des Baus gibt es noch keine Angaben. (SZ/per)

zur Startseite