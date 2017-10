Straßenbau geht weiter Die Umleitung nach Bad Gottleuba führt nach wie vor über Hellendorf. Wer von Pirna nach Berggießhübel will, hat jedoch freie Fahrt.

Der erste Bauabschnitt war wohl der mit den größten Einschränkungen und Aufregungen. Seit Sonnabend ist die Pirnaer Straße in Bad Gottleuba wieder frei, was jedoch nicht bedeutet, dass freie Fahrt gilt. Nun folgen der zweite und dritte Bauabschnitt beim Straßenbau. Fast zeitgleich wird bis 6. November auf der Hackebeil- und bis 3. November auf der Giesensteiner Straße gearbeitet. Damit bleibt auch die Umleitung bestehen.

Die offizielle Umleitung führt nach wie vor über den Dorfplatz Hellendorf. Die halboffizielle führt über die Kurvenstraße durch Augustusberg. Da die Pirnaer Straße in Bad Gottleuba seit Sonnabend wieder frei ist, gibt es auch eine eigentlich verbotene Variante auf eigenes Risiko. Wer dort fährt, ignoriert das Sperrschild in Berggießhübel und nimmt in Kauf, der Polizei in die Arme zu fahren.

Innerörtlich gibt es in Bad Gottleuba zudem Ampeln, unter anderem auf dem Markt. Unter der Baustelle leiden auch die Berggießhübler Händler, obwohl bei ihnen gar nicht gebaut wird. Der Kurort ist nämlich aus Richtung Pirna noch bis zum Ortsausgang Gottleuba befahrbar. Alle Geschäfte sind damit erreichbar. Da die Giesensteiner Straße durch Bad Gottleuba und Berggießhübel führt, denken manche, sie sei auch in Berggießhübel gesperrt. (SZ/sab)

