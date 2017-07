Straßenbau geht weiter Nächste Woche wird die Hauptstraße in Reichstädt weitergebaut. Für Autofahrer wird es Mitte August interessant.

© SZ/Ingolf Reinsch

Der Auftrag für den weiteren Ausbau der Hauptstraße durch Reichstädt ist vergeben. Wie Isabell Siebert, die Pressesprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr, informiert, kommt jetzt der rund zwei Kilometer lange Abschnitt der Hauptstraße in der Dorfmitte zwischen dem Abzweig nach Ruppendorf und dem Feuerwehrhaus an die Reihe. Die Bauleute werden die oberen Schichten der Fahrbahn erneuern, die Kanäle, die an und in der Straße liegen, in Ordnung bringen, neue Kanäle für die Straßenentwässerung anlegen und Borde setzen, die das Wasser von der Fahrbahn ableiten.

Die Arbeiten beginnen am 31. Juli. Das hat noch keine Auswirkungen für die Autofahrer. Dann wird erst die Umleitungsstrecke für die Busse hergerichtet. Diese können während der Bauzeit nicht über die Hauptstraße fahren. Zu Beginn wird ein Wendeplatz in Höhe der Hausnummer 30 eingerichtet, den die Busse von oben erreichen. Wenn sie hier gedreht haben, fahren sie wieder hoch bis zur Röthenbacher Straße. Dort fahren sie auf einem Wirtschaftsweg im Westen des Dorfs zum Sportplatz und kommen von dort wieder auf die Ruppendorfer Straße und zur Grundschule.

Für die Autofahrer wird es Mitte August spannend. Denn dann ist die Baustelle so weit, dass die Hauptstraße in Reichstädt gesperrt wird. Eher geht das auch nicht. Denn bis dahin wird sie noch als Umleitung benötigt, weil die B 171 in Sadisdorf gesperrt ist. Die Arbeiten in Sadisdorf sind bis 14. August geplant und liegen gut im Zeitplan, wie Marcel Hänchen, der Ordnungsamtsleiter im Rathaus Dippoldiswalde, informiert.

Wenn dann die Straße durch Sadisdorf frei ist, wird ab 16. August die Straße durch Reichstädt gesperrt und die Umleitung läuft über Sadisdorf.

Gebaut wird in Reichstädt jeweils in Abschnitten von 200 Metern, damit die Anlieger keine zu großen Entfernungen zu ihren Grundstücken überbrücken müssen. Das hat zur Folge, dass die Baustelle länger dauert. Derzeit ist eine Bauzeit bis Mitte des nächsten Jahres vorgesehen. Insgesamt kostet dieser Bauabschnitt in Reichstädt 770 000 Euro, die aus Mitteln des Freistaats Sachsen bezahlt werden.

