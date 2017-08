Straßenbau geht los Zwischen Ehrenberg und Lohsdorf wird unter Vollsperrung gebaut. Eine andere Baumaßnahme wurde jedoch auf 2018 verschoben.

Die Straße zwischen Ehrenberg und Lohsdorf soll demnächst erneuert werden. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat informiert, dass im September auf der Staatsstraße S 165 zwischen dem Abzweig Krumhermsdorf in Ehrenberg und der Ortseinfahrt zur Niederdorfstraße in Lohsdorf eine neue Asphaltdecke aufgezogen wird. Für die reichlich zwei Kilometer lange Strecke sind 406 000 Euro veranschlagt. Der Bushaltestellenbereich in Lohsdorf wird mit asphaltiert. Die Straßenabsenkungen in Ehrenberg und Lohsdorf werden behoben. Der Bauzeitraum soll drei Wochen betragen. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Straßenabschnitts. Die Umleitung führt über Sebnitz und Neustadt. Die Linienbusse können den Baubereich wochentags passieren. Die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken in Unterehrenberg und An der Sorge in Lohsdorf soll gesondert geregelt werden, informiert das Landesamt.

Der geplante Straßenbau an der Staatsstraße zwischen der Schäferei und der Eiche in Hohnstein ist hingegen auf die Sommerferien 2018 verschoben worden. Darüber informiert Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Die Arbeiten waren ursprünglich für Herbst 2017 avisiert. (SZ/aw)

