Straßenbau für 2016 abgeschlossen

Die Bauarbeiten am Kalkbruchweg sind beendet. Hier wurden die Straßenrandbereiche mit Asphalt befestigt. Das war notwendig, da das Unwetter im Juni 2016 dort Schäden angerichtet hatte. Außerdem wurde die Straßenentwässerung verbessert, indem einige Rinnen eingebaut wurden. Das soll nicht zuletzt auch weitere Ausspülungen des Straßenrandes verhindern.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass die Arbeiten ein größeres Ausmaß annehmen als bislang vermutet. So musste zum Beispiel ein Straßenablauf komplett ausgetauscht werden. Die Baumaßnahme verteuerte sich von geplanten 7 400 Euro auf 30 000 Euro. Mit den Projekten Kalkbruchweg Hohnstein, Oberdorfstraße Lohsdorf und Stützmauer Am Grund in Zeschnig, sind die Maßnahmen aus dem Straßenbauförderprogramm in diesem Jahr alle abgeschlossen. Insgesamt wurden 66 500 Euro verbaut. (SZ/aw)

