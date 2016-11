Straßenbau erst mal abgesagt Wegen eines Verwaltungsfehlers muss die Gemeinde 400 000 Euro zahlen. Die Summe war für andere Dinge bestimmt.

Der Straßenbau in Struppen ruht vorerst. © dpa

Es ist ein großer Brocken für die kleine Kommune: Struppen muss rund 410 000 Euro an die Landesdirektion zurückzahlen. Die Gemeinde hatte jahrelang Geld für Gemeindestraßen erhalten, die nicht als solche gewidmet sind. Nun informiert Kämmerin Kerstin Seifert darüber, dass Struppen für diese Forderung zumindest keinen Kredit aufnehmen muss. „Das Geld hatte Struppen noch aus Vorjahren in der Hinterhand“, sagt Seifert. Eigentlich sollten davon Bauarbeiten bezahlt werden, beispielsweise in der Thürmsdorfer Straße und in der Bahnhofstraße. Diese Vorhaben wurden nun verschoben, sie hätten noch in diesem Jahr realisiert werden sollen. „Im Haushalt 2017/18 sind sie aber auf jeden Fall eingeplant“, so die Kämmerin. Damit die Gemeinde dann wieder flüssiger wird, hofft sie auf den Verkauf von Grundstücken.

Der Bescheid der Landesdirektion mit der Rückzahlungsforderung erreichte Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU) im August. Noch ist das Geld nicht überwiesen, sagt die Kämmerin, weil es noch nicht fällig ist. Die Gemeinde will die Summe aber mit einem Schwung bezahlen, um Zinsen zu vermeiden. Ein Anwalt soll prüfen, ob Struppen sich das Geld durch nachträgliche Widmung der Straßen später zurückholen kann. Die Landesdirektion äußert sich nicht dazu, ob dieses Vorhaben Erfolg haben könnte. Einen solchen Fall habe es in Sachsen noch nicht gegeben.

Struppen hatte seit 1993 rund 31 Kilometer Gemeindestraßen angegeben und dementsprechend Geld vom Freistaat für die Instandhaltung bekommen. Tatsächlich sind aber nur 16 Kilometer Straße öffentlich gewidmet. Deshalb soll Struppen das Geld zurückzahlen.

zur Startseite