Straßenbau bei Kleinopitz dauert länger

Eigentlich sollte die Kreisstraße K 9075 von Tharandt in Richtung Kleinopitz und Großopitz ab dem 17. Oktober wieder für den Verkehr freigegeben werden, jetzt dauert die Sanierung länger. „Derzeit laufen noch Arbeiten am Fahrbahnrand und in den Nebenanlagen“, sagt Annette Hörichs, die Sprecherin des Pirnaer Landratsamtes. Zudem würden noch Markierungen, Schilder und Geländer am Bachdurchlass sowie an der Stützwand fehlen. Außerdem sind noch Baumpflegearbeiten geplant. Diese Restarbeiten werden in den kommenden zwei Wochen erledigt. Bis dahin bleibt die Straße voll gesperrt.

Die Fahrbahn wird auf Höhe der Tännichtmühle seit Juni ausgebaut. Dabei wurden auf 500 Meter Länge Schäden vom Hochwasser 2013 beseitigt, ein Durchlass erneuert und im Bereich des Teiches auf 60 Meter die Böschung mit einer Wand aus Natursteinblöcken gesichert. (hey)

