Straßenbau beginnt im Herbst 2018 Voraussetzung ist jedoch das vereinfachte Planungsverfahren. Auch zwischen Höckendorf und der S 32 will der Kreis bauen.

Die baulichen Voraussetzungen sind mit dem Gebäudeabriss am unteren Burgberg in Kriebstein schon erledigt. Nun braucht es laut Claudia Richter, Abteilungsleiterin Kreisstraßenbau, noch ein Plangenehmigungsverfahren, damit der Bau des Burgbergs beginnen kann. „Obwohl wir im Flora-Fauna-Habitat bauen, wollen wir ohne Planfeststellungsverfahren auskommen, weil keine erheblichen Eingriffe in die Natur nötig sind“, so Richter. Das beschleunige den Baubeginn, der womöglich im Herbst 2018 sein wird. Zurzeit werden die Unterlagen vorbereitet und es laufen Gespräche mit der Landesdirektion Chemnitz, die Ausgleichsmaßnahmen festlege.

Unterdessen liegen die Arbeiten auf der Kreisstraße oberhalb im Zeitplan. Zwischen Rittergut und Kreuzung sind die Borde gesetzt. Sobald dieses Straßenstück fertiggestellt sei, werde es für den Verkehr freigegeben. Auch während des weiteren Baus in Richtung Großparkplatz Talsperre soll dieser erreichbar bleiben, so die Abteilungsleiterin. „Dazu wird, wenn der Kreuzungsbereich an der eigentlichen Zufahrt ausgebaut wird, eine Umfahrung eingerichtet, die auch für den Busverkehr geeignet ist“, kündigte Richter an. Der gesamte Straßenabschnitt zwischen Rittergut und Großparkplatz soll Ende April 2018 fertiggestellt sein.

Unterdessen plant der Landkreis eine weitere Baustelle im Gemeindegebiet Kriebstein: Eine der schlechtesten Straßen im Kreis, die von der S 32 nach Höckendorf führt, soll 2018 instand gesetzt werden. Die Aufträge für dieses Teilstück sollen laut Claudia Richter dieses Jahr ausgeschrieben werden. „Geplant ist der Ausbau auf bisheriger Breite von 4,50 Meter, zusätzlich sollen Ausweichbuchten entstehen. Dafür ist Grunderwerb nötig“, so die Abteilungsleiterin. Die Entwässerung soll in Ordnung gebracht werden. Der Belag werde abgefräst, aufbereitet und für die Tragschicht wiederverwendet. Rund 150 000 Euro sind für die etwa 500 Meter lange Strecke veranschlagt. Die weitere Instandsetzung bis Falkenhain ist für die Folgejahre geplant.

