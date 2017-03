Straßenbau bald zwei Jahre in Verzug Immer wieder gab es Probleme mit Leitungen, die bereits im Boden lagen. Wegen der langen Bauzeit steigen auch die Kosten.

Nach der Winterpause haben die Arbeiten auf der Baustelle Döbelner Straße wieder begonnen. Dort müssen die Mitarbeiter der Chemnitzer Verkehrsbau die Gehwege, Ampelanlagen, Markierung und Geländer fertigstellen und dieFoto: Thomas © Dietmar Thomas

Der Winter kam doch plötzlicher und blieb länger, als es die Straßenbauer gedacht hatten. Eigentlich wollten sie bereits ab 10. Januar auf der Döbelner Straße weiterarbeiten. Aber Material und Baugerät kommen erst seit dieser Woche wieder zum Einsatz. Allerdings konnten die Bauleute nicht sofort mit den Arbeiten beginnen, sondern mussten die Baustelle erst einmal beräumen. Manches war dort wegen des Wintereinbruchs im vergangenen Jahr liegengeblieben.

Unterdessen haben die Arbeiter zum Endspurt des Großprojektes S 34/39 angesetzt, das seit Oktober 2013 läuft. Die Sanierung der Döbelner Straße zwischen der Kreuzung Dresdener Straße und Markt ist der vorletzte Abschnitt. Dann folgt nur noch die Straße am Markt vom Knoten Dresdener-/Nossener Straße bis zur Ecke vom Rathaus. „Die Realisierung dieses Bauabschnittes soll voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein“, erklärt Nicole Wernicke von der Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers.

Kann dieser Termin gehalten werden, wird das Projekt mehr als zwei Jahre später abgeschlossen als geplant. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin lag im Juni 2015. „Die Ursachen liegen hauptsächlich an den im unterirdischen Bauraum befindlichen Altbestand an Versorgungsleitungen“, so Nicole Wernicke. Durch längs- und querliegende Leitungen sei es bei der planmäßigen Verlegung neuer Rohre und Verbindungen zu Konflikten gekommen. Mit dem Straßenbau wurden Abwasser-, Trinkwasser-, Energie- und Telekommunikationsleitungen erneuert.

Kreuzung wird halbseitig gesperrt

Auch der für das gesamte Vorhaben anvisierte Betrag von insgesamt 1,6 Millionen Euro wird nicht zu halten sein. „Wir gehen davon aus, dass es zu einer Kostenerhöhung kommen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir jedoch die Höhe noch nicht beziffern“, erklärt die Pressesprecherin. Im November vergangenen Jahres war aufgrund der Unwägbarkeiten schon einmal von Mehrkosten in Höhe von rund 400 000 Euro die Rede.

Im derzeitigen Bauabschnitt auf der Döbelner Straße müssen die Gehwege, Ampelanlagen, Markierungen und Geländer noch fertiggestellt und die Fahrbahn asphaltiert werden. Auch wenn es sich überwiegend um den Randbereich handle, müsse für die entsprechende Baufreiheit der Kreuzungsbereich noch einmal halbseitig gesperrt werden, sagt Karl-Heinz Gillner, der für die Stadt Roßwein die Bauüberwachung des Projektes übernommen hat.

Voraussichtlich ab April werde die Straßenbauer zum letzten Abschnitt an den Markt weiterrücken. Sobald in diesem Bereich das Pflaster entfernt ist, schauen sich die Archäologen den Boden an. Das sei bisher in jedem Bereich so gewesen. In der Döbelner Straße hätten sie auch Tonscherben gefunden. Die seien aber nicht historisch wertvoll gewesen, meint Gillner. Für den Straßenbau am Markt wird der Abschnitt voll gesperrt. Wie die Umleitung verläuft, werde noch geprüft und mit der örtlichen Verkehrsbehörde abgestimmt, so Nicole Wernicke.

Das Projekt S 34/39 wurde und wird in zehn Bauabschnitten realisiert. Für alle, bis auf den Knoten Döbelner Straße/Obere- und Untere Weinbergstraße, war eine Vollsperrung nötig. Da auch moderate Umleitungen gewährleistet werden sollten, sei der gleichzeitige Bau von mehreren Bauabschnitten nicht möglich gewesen.

zur Startseite