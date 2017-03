Straßenbau am Radweg startet Das Ende der Bauarbeiten zwischen Steina und Gersdorf steht bevor. Ab Montag kommen noch einmal Straßensperrungen.

Die Ruhe vor dem Sturm am Radweg zwischen Steina und Gersdorf: Ab Montag wird auch an der Staatsstraße gebaut. Zeitweise ist mit einer Vollsperrung zu rechnen. © René Plaul

Mit einem halben Jahr Verspätung gehen die Bauarbeiten am neuen Radweg zwischen Steina und Gersdorf doch endlich dem Ende entgegen. Der wird entlang der Staatsstraße 95 gebaut. Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau erklärt: „Es erfolgt noch die Erneuerung der Straßenoberfläche in Gersdorf, auf der Bahnhofstraße, vom Knotenpunkt S 95/S 105 am Viadukt bis zum Ortsausgang Gersdorf.“ Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, dem 27. März.

Autofahrer müssen dann mit Behinderungen rechnen. Um die möglichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten zu größten Teilen unter halbseitiger Sperrung der S 95 mit Ampelregelung. Dabei werden die Asphaltschichten abgefräst und die Randbereiche im notwendigen Maße erneuert.

Isabel Siebert: „Zur Verkürzung der Bauzeit und für optimale Ergebnisse beim Einbau der Binder- und Deckschicht ist es jedoch notwendig, die S 95 an den Wochenenden vom 7. bis 10. und 21. bis 24. April jeweils freitags, ab 15 Uhr, bis montags, 5 Uhr früh, für den Verkehr zu sperren.“ Über die Osterfeiertage ermögliche das Straßenbauamt eine provisorische Befahrbarkeit des Baufelds ohne Ampelregelung. Die Arbeiten erfolgen jeweils ab Freitag 15 Uhr und werden im Laufe des Sonnabends abgeschlossen. Isabel Siebert: „Aufgrund der Aushärtung der Asphaltschichten ist eine Befahrung erst wieder ab Montag, um 5 Uhr, möglich.“ Die Behörde warnt außerdem: Zur Vorbereitung der Asphaltarbeiten werden die unterschiedlichen Schichten am jeweiligen Freitag mit einem Haftmittel angesprüht, welches nicht überfahren werden kann! Die Straße würde beschädigt und auch Schäden an den Kraftfahrzeugen seien nicht auszuschließen! Nach Abschluss von Restleistungen kann der zweite Bauabschnitt des S-95-Radwegs zwischen Pulsnitz und Kamenz voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen werden. (SZ)

