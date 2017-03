Straßenbau am Beyerlein-Platz Auf der Bundesstraße 101 soll die Fahrbahn auf knapp zwei Kilometern Länge erneuert werden.

Westlich und nördlich des Beyerlein-Platzes soll 2017 auf knapp zwei Kilometern Länge die Fahrbahn der Bundesstraße 101 erneuert werden. Das hat am Freitag das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt. Mit einer Summe von 530 000 Euro ist der Beyerlein-Platz eine von insgesamt 15 Baustellen, die im Bauprogramm der Meißner Niederlassung des Landesamtes stehen. Dazu zählen unter anderem auch Fahrbahnerneuerungen an der B 101 in Nossen sowie an der Staatsstraße 88 im Bereich Diera und Nieschütz.

Weitergeführt werden zudem bereits begonnene Baustellen wie die B 6 westlich von Cossebaude. (SZ/pa)

