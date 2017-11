Straßenbahnlinie 7 fährt nur bis Gorbitz

Ab diesem Montag müssen die Fahrgäste der Straßenbahnlinie 7 darauf achten, dass die Bahnen nur bis zur Gleisschleife nach Gorbitz fahren. Auf der weiteren Strecke bis zur Endhaltestelle in Pennrich fahren Ersatzbusse. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Gleisen auf der Gompitzer Höhe. Diese Änderung gilt bis zum frühen Freitagmorgen, 3.30 Uhr. Der Autoverkehr wird in einer Richtung an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Gegenrichtung müssen die Autofahrer eine kurze Umleitung über den Pennricher Ring in Kauf nehmen.

Die Bauarbeiten sind nötig, weil an der Überfahrt Gompitzer Höhe zur Kesselsdorfer Straße verschlissene Schienen erneuert werden müssen. Gebaut wird auf einer Länge von rund 30 Metern. Dort werden außerdem die Befestigungen der Schienen geprüft und bei Bedarf gewechselt. Von den Arbeiten profitieren auch die Autofahrer: Wenn alles erledigt ist, bekommt die Überfahrt eine neue Asphaltdecke. Die Dresdner Verkehrsbetriebe investieren dafür rund 50 000 Euro. (SZ/noa)

