Straßenbahner zeigen alte Schätze Mit der historischen Tram geht es durch die Innenstadt. Dabei sind Bahnen unterwegs, die lange nicht zu sehen waren.

Passend zum dritten Dresdner Tourismustag am Sonnabend öffnet das Straßenbahnmuseum im Betriebshof Trachenberge am Wochenende seine Hallen für die Besucher. Die können am 8. und 9. April in der Zeit von 10 bis 17 Uhr kommen. Zu sehen sind historische Bahnen und das umfangreiche Archiv zur Dresdner Straßenbahngeschichte.

Dabei kommt erstmals seit vielen Jahren der „Gotha-Dreiwagenzug“ aus den Jahren 1960/1956/1959 für Rundfahrten stündlich zum Einsatz. Diese für Dresden typische Zuggarnitur war unter anderem im alltäglichen Liniendienst zum Beispiel auf der Linie 4 nach Pillnitz unterwegs. Ein weiterer Höhepunkt ist auch der Einsatz des „Großen Hechtwagenzuges“ mit Rundfahrten durch die Dresdner Altstadt. Als Gastfahrzeug aus Leipzig fährt der historische Ikarus-Gelenkbus 280 Rundfahrten durch die Stadt. Die Mitfahrt bei allen Sondertouren kostet für Erwachsene drei Euro, ermäßigt zwei Euro.

Zum Museum gibt es die Zubringerlinie 16. Die pendelt alle 30 Minuten zwischen Postplatz und Betriebshof. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, ermäßigt zwei Euro. (SZ/acs)

