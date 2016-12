Straßenbahn-Zukunft beginnt in Strehlen Die Verkehrsbetriebe rechnen mit einem Jahr Bauzeit. Die neue Gleistrasse wird etwa 1,1 Kilometer lang.

Die neue Trasse führt künftig zwischen Wasaplatz und Tiergartenstraße direkt über den Gustav-Adolf-Platz. Dafür muss zuerst eine Skulptur umgesetzt werden, die zur Zeit noch auf dem Platz steht. © renderwerke

Der 1. März ist gesetzt. Dieser Tag wird ins Dresdner Geschichtsbuch eingehen. Denn knapp neun Jahre nach der Eröffnung der letzten wirklich neuen Straßenbahntrasse in Dresden beginnt an diesem Tag der Bau des ersten Projekts aus dem Stadtbahnpaket 2020. Parallel auf der Tiergartenstraße und der Oskarstraße finden ab diesem Tag Bauarbeiten für die Straßenbahnverbindung Strehlen-Löbtau statt. Die neue Gleisverbindung von der Tiergartenstraße zum Wasaplatz soll im Frühjahr 2018 fertig sein.

Eine Skulptur muss weichen.

Die Straßenbahnen sollen künftig über den Gustav-Adolf-Platz fahren. Dafür muss zuerst eine Skulptur versetzt werden. Die Stahl-Acryl-Plastik „Innere Mitte“ der Dresdner Künstlerin Kerstin Franke-Gneuß soll den Verlauf des unter dem Platz fließenden Kaitzbaches symbolisieren. Sie wird nach Altstrehlen versetzt. Auch dort fließt der Kaitzbach. Seit reichlich 14 Tagen wird am Standort das Fundament für die Plastik gebaut. Spätestens am 7. März soll das Kunstwerk in Altstrehlen stehen.

Die Umleitungsstraßen werden seit Mitte Dezember ausgebessert.

Damit die Straßen, auf die der Autoverkehr während der Hauptbauzeit ausweichen muss, der Belastung gewachsen sind, werden sie erneuert und ausgebessert. Das betrifft die Wiener Straße, die Herderstraße, die Voßstraße und die August-Bebel-Straße. Auch die Busse der Linien 61, 63, 75 und 85 müssen sie verkraften können. Diese Buslinien müssen umgeleitet werden, können während der Umleitungszeiten nicht direkt am Haltepunkt Strehlen stoppen. Wann das der Fall sein wird, steht noch nicht endgültig fest. Die Bauarbeiten an den Umleitungsstrecken laufen seit dem 12. Dezember.

Eine Fernwärmeleitung muss erneuert werden.

Bevor die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wirklich mit dem Gleisbau starten können, muss eine Fernwärmeleitung der Drewag erneuert werden, die unter der Oskarstraße verläuft. Etwa zwei Monate dauern diese Arbeiten. Können sie im nächsten Jahr nicht planmäßig gestartet werden, weil es zum Beispiel noch Diskussionen über das Projekt insgesamt gibt, droht eine Bauverschiebung um ein ganzes Jahr, gibt DVB-Sprecher Falk Lösch zu bedenken.

Die Straßenbahnen können fast immer fahren.

Nur in den Wochen, in denen 2017 die Haltestelle Hugo-Bürkner-Straße behindertengerecht umgebaut wird, ist der Straßenbahnverkehr durch Strehlen unterbrochen. Ansonsten können die Bahnen auch während des Streckenbaus fahren. Schließlich sind die Wiener Straße und die Wasastraße während der gesamten Bauzeit frei. Erst am Ende der Arbeiten, voraussichtlich also im Frühjahr 2018, müssen die Straßenbahnen etwa zwei Wochen lang pausieren. Dann wird der neue, rund 1,1 Kilometer lange Gleisabschnitt ans Streckennetz der Verkehrsbetriebe angeschlossen. Dazu müssen auf beiden Seiten der neuen Strecke Weichen eingebaut werden.

