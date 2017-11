Straßenbahn überrollt Fußgänger

zurück Bild 1 von 4 weiter Auf der Münchner Straße ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn überrollt worden. © Roland Halkasch Auf der Münchner Straße ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn überrollt worden.

Die Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Der Straßenbahnverkehr war unterbrochen, rollt jetzt aber wieder.

Am Montagabend hat es auf der Münchner Straße einen schweren Unfall gegeben. In Höhe der Bergstraße südlich der TU Dresden hat eine Straßenbahn gegen 18.30 Uhr einen Fußgänger überrollt. Sein Begleiter erlitt nach bisherigen Erkenntnissen einen Schock. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden von der Straßenbahn erfasst und einer geriet unter die Bahn. Die Person war demnach nicht mehr ansprechbar und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Zu den beiden Fußgängern machte sie bisher keine Angaben. Der Straßenbahnverkehr läuft inzwischen wieder. Unmittelbar nach dem Unfall war die Münchner Straße für den Bahnverkehr gesperrt worden. (szo)

