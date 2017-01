Straßenbahn steht wegen Brand Bei eisiger Kälte löscht die Coswiger Feuerwehr eine Laube in einer Gartensparte. Zwei Kameraden verletzen sich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die brennende Laube am Coswiger Hirtenweg © FF Coswig Die brennende Laube am Coswiger Hirtenweg

Die brennende Laube am Coswiger Hirtenweg

Die Feuerwehr Coswig rückte am gestrigen Donnerstag gegen 18.45 Uhr zu einem Brand am Coswiger Hirtenweg aus. „Nach kurzer Anfahrtsstrecke und glatter Straßenverhältnisse fanden wir eine Laube im Vollbrand vor. Diese wurde durch einen Angriffstrupp mittels C-Strahlrohr im Innenangriff gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Personen im Objekt befinden“, heißt es zu dem Einsatz in einer Information auf dem Facebook-Auftritt der Feuerwehr des Landkreises.

Drei Trupps seien vor Ort gewesen. Trotz des schnellen Eingriffs habe man die Laube nicht retten können. „Diese wurde Opfer der Flammen und des Löschwassers“, so die Feuerwehr.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe hätten aufgrund der Nähe der Straßenbahnlinie den Straßenbahnverkehr während der Einsatzzeit stillgelegt.

Die Feuerwehr berichtet auch, dass es zeitweise durch die Witterung Probleme mit der Wasserversorgung gab: Es bestand die Gefahr, dass die Schlauchleitungen einfrieren.

Der Einsatz forderte auch Personenschäden: „Ein Kamerad verletzte sich durch Sturz nach Glätte, ein anderer erlitt Schnittverletzungen, heißt es in dem Facebook-Bericht.

Gegen 22.30 Uhr am Donnerstag beendeten die Kameraden den Einsatz und übergaben die Einsatzstelle der Polizei.

