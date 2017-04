Straßenbahn sorgt für Grün Auf immerhin 5 660 Quadratmetern werden in Liegau demnächst Stieleichen, Linden und Vogelkirschen gepflanzt.

In Liegau wird bald gepflanzt (Symbolfoto). © André Schulze

Weil die Dresdner Verkehrsbetriebe im Dresdner Norden buddeln, wird es in Liegau-Augustusbad grüner. Auf immerhin 5 660 Quadratmetern werden hier demnächst Stieleichen, Linden und Vogelkirschen gepflanzt, teilt die zuständige Landesdirektion in Dresden mit.

Hintergrund ist der geplante Bau einer neuen Wendeschleife für die Dresdner Straßenbahn im Gleisdreieck der Linien 7 und 8 an der Königsbrücker Straße in Höhe Infineon. Die soll für Havarie- und Baustellen-Fälle genutzt werden können. Gleichzeitig wird die bisherige Weichenanlage am Diebsteig demontiert, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die vorhandenen Wendeanlagen am Diebsteig sowie am Gleisdreieck nach Hellerau hätten dringend saniert werden müssen, werden aber nicht mehr wirklich gebraucht. Also stellten die Verkehrsbetriebe stattdessen den Antrag, in Höhe des Süd-Eingangs von Infineon die erwähnte neue Wendeschleife bauen zu dürfen. Nun liegt die Genehmigung der Landesdirektion vor.

Die Anlage wird dabei aus einem gut 240 Meter langem Gleis sowie Weichenanlagen bestehen. Hinzu kommt ein Bahnsteig. Und da dafür insgesamt gut 3 500 Quadratmeter Wald gerodet werden müssen, wird es nun – als Ausgleichsmaßnahme – in Liegau grüner … (SZ/JF)

zur Startseite