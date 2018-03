Straßenbahn kollidiert mit Mini An der Promenadenstraße in Görlitz ist die Tram mit dem Auto zusammengestoßen.

Ort des Unfalls: Die Promenadenstraße in Görlitz © Danilo Dittrich

Görlitz. Eine Straßenbahn ist am Montagnachmittag mit einem Mini Cooper an der Promenadenstraße in Görlitz zusammengestoßen. Die Autofahrerin wollte gegen 16.25 Uhr in die Friesenstraße einbiegen, als die vorfahrtsberechtigte Tram aus Richtung Landeskrone kam. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, beachtete die 66-Jährige die Straßenbahn beim Abbiegen offenbar nicht ausreichend. So kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle am Unfall Beteiligten – im Auto saß auf dem Beifahrersitz noch eine 91-jährige Frau – blieben aber unverletzt. Sie hätten Glück gehabt, so der Sprecher. Der Cooper ist nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15000 Euro. (SZ/tc)

Stand: 18.45 Uhr

zur Startseite