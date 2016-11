Straßenbahn fährt nur noch bis Coswig Noch bis zum Freitag fährt die Straßenbahnlinie 4 Richtung Weinböhla nur bis zum Coswiger Rathaus.

© Symbolbild/Arvid Müller

Noch bis zum Freitag, 4 Uhr, fährt die Straßenbahnlinie 4 Richtung Weinböhla nur bis zum Coswiger Rathaus. Grund für die Sperrung sind Gleisbauarbeiten an einer Straßenbahnweiche in der Nähe der Auerstraße, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilen.

Die Bahnen aus Richtung Dresden kommend wenden deshalb am ehemaligen Coswiger Straßenbahnhof. Wer weiter Richtung Weinböhla will, muss in den Bus umsteigen. Der Umstieg von und zur Straßenbahn erfolgt an der Haltestelle „Coswig Zentrum/Börse“.

Die DVB investiert in den Tausch der Weiche rund 20 000 Euro. Diese sei nach Jahren des Betriebes verschlissen. Die neue Weiche wurde in der Gleisbauwerkstatt der DVB in Dresden-Reick hergestellt.

Die Baustelle an der Auerstraße befindet sich im Bereich der nur durch Straßenbahnen befahrenen Trasse. Deshalb gibt es während der Arbeiten keine Einschränkungen für den Autoverkehr. (SZ/pz)

