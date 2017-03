Straßenbahn fährt nur bis Coswig Die Dresdner Verkehrsbetriebe tauschen ab dem heutigen Freitag Bahnschwellen aus.

© Symbolfoto/Arvid Müller

Eine Woche lang endet die Straßenbahnlinie 4 am Coswiger Rathaus. Vom heutigen Freitag, 4 Uhr, bis zum 17. März, 4 Uhr.

In dieser Zeit finden zwischen Salz- und Auerstraße Reparaturen am Gleis statt. Konkret werden auf der gesperrten, etwa 300 Meter langen, eingleisigen Strecke die alten Holzschwellen gegen Schwellen aus Beton ausgetauscht, teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit. Die über 30 Jahre alten Schwellen sind am Ende ihrer Lebensdauer, heißt es von den DVB. Außerdem werden der Schotter unter dem Gleis verdichtet und die Schienen geschliffen.

Zwischen Coswig und Weinböhla fahren in der Reparaturwoche Busse im Schienenersatzverkehr. Der Umstieg findet an der Haltestelle Coswig Zentrum/Börse statt.

Den Straßenverkehr werden die Bauarbeiten den Verkehrsbetrieben zufolge nicht behindern – die Bahntrasse liegt abseits der Straßen. Bloß an der Überfahrt auf der Auerstraße könne es Einschränkungen für die Autofahrer geben. Allerdings nur vorübergehend. Für die Arbeiten auf der Linie 4 – mit knapp 29 Streckenkilometern zwischen Laubegast und Weinböhla die Längste in Dresden – sind Kosten von etwa 100 000 Euro geplant. (SZ/IL)

