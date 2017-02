Straßenbahn demoliert Rotlicht übersehen? Kleiner Fiat legt sich mit großer Straßenbahn an.

Am Samstagabend fuhr eine 77-Jährige mit einem Fiat Punto auf der Meißner Straße in Richtung Dresden. Kurz vor der Cossebauder Straße übersah sie offenbar die rote Ampel am Straßenbahnübergang und stieß in der Folge mit einer Straßenbahn (Fahrer 30) zusammen.

Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro.

