Straßenausbau geht nicht weiter Nach dem Ausbau des Geyersbergs fehlen noch 1400 Meter neue Straße bis zur B 169. Baubeginn ist in weiter Ferne.

In einem schlechten Zustand ist die S 32 zwischen Geyersberg und B 169. Die Straße soll ausgebaut werden – soviel ist klar. Aber wann das passiert, das steht in den Sternen. © Dietmar Thomas

Rund 20 Jahre hat die Straßenbauverwaltung gebraucht, um die S 32 vom Körnerplatz bis zum Krematorium auszubauen. Nach Fertigstellung und Eröffnung des vorerst letzten Abschnitts fehlen noch rund 1400 Meter neue Straße bis zur B 169.

Die Straßenmeisterei hatte die gröbsten Löcher zwar geflickt, aber der schlechte Zustand des alten Abschnittes ist nicht mehr wegzuschminken. Eigentlich ist der weitere Ausbau geplant. Aber schnell wird es damit nicht gehen. Weil die Trasse leicht verändert wird und dafür unter anderem Land erworben werden soll, ist für diesen Abschnitt ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren vorgesehen. Dauer im günstigsten Fall: ein Jahr. Allerdings hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) das Verfahren noch nicht einmal beantragt. Das soll im Laufe dieses Jahres möglichst noch passieren, so Isabell Siebert, Sprecherin des Landesamtes.

Die gleiche Antwort hatte die Behörde schon vor einem reichlichen Jahr gegeben. Die Verzögerung sei durch die Thematik der Entwässerung der Straße eingetreten, so Siebert. Es soll ein genehmigungsfähiger Entwurf eingereicht werden, bei dem die Vorgaben der europäische Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden. In dieser ist unter anderem das Einleiten von Schadstoffen in Gewässer geregelt.

Durch den Neubau der Straße soll die Trassierung und damit die Übersichtlichkeit deutlich verbessert werden. Die Kosten schätzt das Lasuv auf 2,5 Millionen Euro.

