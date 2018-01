Straßenamt montiert Tempo 30-Schilder Die Geschwindigkeitsbegrenzung in Seifersdorf und Feldschlößchen gilt für Lkw und nur nachts zwischen 22 und 6 Uhr.

In Seifersdorf und Feldschlößchen gibt es nun eine Tempo-30-Zone (Symbolfoto). © dpa

Seifersdorf/Feldschlößchen. Endlich ruhiger schlafen. Nach der Vereinbarung zwischen Anwohnern und Behörden wird jetzt mit der Umsetzung begonnen. Nach Angaben von Christiane Thomas vom Landratsamt Bautzen werden ab dem heutigen Freitag die Schilder für das Tempolimit in Seifersdorf und Feldschlößchen aufgestellt. Sie gelten für Lkw und nur in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr. Sobald die Verkehrszeichen stehen, tritt die Geschwindigkeitsbegrenzung in Kraft, teilte das Landratsamt kürzlich mit.

Diese Einschränkungen gehören zu einem ganzen Paket zur Lärmreduzierung, das zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), der Gemeinde und Einwohnern von Seifersdorf und Feldschlößchen ausgehandelt wurde. So ist auch geplant, die Hauptverkehrsstraße durch beide Orte zu erneuern. Vorgesehen ist, eine lärmoptimierte Asphaltschicht zuverlegen. Außerdem ist in Seifersdorf ein durchgängiger Fußweg geplant. (SZ/td)

zur Startseite