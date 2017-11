Artikelempfehlung

Straßenabschnitt fertig saniert

Hermsdorf am Wilisch. Die Kreisstraße zwischen der B 170 und Hermsdorf am Wilisch kann wieder durchgehend befahren werden. Wie das Landratsamt Pirna informiert, konnte am Freitag das 1,4 Kilometer lange Teilstück zwischen der Siedlung und dem Dorf freigegeben werden. Auf dieser Strecke wurden die Asphaltdecke erneuert und die Randbereiche neu profiliert. „Weiterhin wurden in Teilabschnitten eine Sickerleitung sowie ein Straßengraben neu angelegt", sagt Kreissprecherin Annette Hörichs. Zudem wurden fünf Straßendurchlässe erneuert beziehungsweise ertüchtigt.