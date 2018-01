Straßen wieder frei Nach dem Sturm „Friederike“ mussten viele Verkehrswege gesperrt werden. Jetzt gibt das Landratsamt Entwarnung. Mit einer Ausnahme.

Auch die B 97 war nach dem Sturm zwischen Ottendorf-Okrilla und Laußnitz nicht passierbar. Jetzt sind die Sperrungen wieder aufgehoben. © Matthias Schumann

Bautzen. Die Aufräumarbeiten nach dem Sturmtief „Friederike“ am vergangenen Donnerstag sind in vollem Gange. Während in den Wäldern noch immer viele umgeknickte Bäume zu beräumen sind, konnten jetzt Straßen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Wie das Landratsamt Bautzen am Montagvormittag mitteilte, sind seit 9 Uhr die 25 Straßensperrungen, die sich aufgrund der Sturmschäden notwendig machten, bis auf eine wieder aufgehoben.

Gesperrt ist weiterhin die Straße zwischen Prietitz und Hennersdorf. Hier kann die Freigabe erst nach Abstimmung mit den Waldbesitzern erfolgen, so Landratsamts-Sprecher Gernot Schweitzer. (szo)

