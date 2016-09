Straßen werden zur Einbahnstraße Auf der Pillnitzer und der Dresdner Straße geht’s bis Oktober nur in eine Richtung.

Nachdem die Bauarbeiten aus organisatorischen Gründen einige Wochen ruhen mussten, geht die Kanalsanierung in Heidenau-Nord weiter. Auf der Pillnitzer Straße und der Dresdner Straße müssen Autofahrer deshalb in den nächsten drei Wochen mit Einschränkungen rechnen. Beide Straßen sind zum Teil nur als Einbahnstraße befahrbar, teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen ist die Dresdner Straße zwischen Mühlgraben und Knotenpunkt Pillnitzer Straße/Bahnhofstraße. Sie ist in Richtung Dresden offen. In Richtung Pirna wird der Verkehr über die Bahnhofstraße und die Ringstraße umgeleitet. Ebenfalls zur Einbahnstraße wird die Pillnitzer Straße zwischen der Wiesenstraße und der Dresdner Straße. Sie ist in Richtung Dresdner Straße offen. Die Elbstraße, die Wiesenstraße und die Wasserstraße sind über die Elbstraße erreichbar.

Betroffen ist außerdem die Rathausstraße. Sie ist während der Bauarbeiten zwischen der Hausnummer 3 und der Pillnitzer Straße voll gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 7. Oktober dauern. Danach werden die Kanäle in der Elbstraße und der Wiesenstraße saniert. (SZ)

