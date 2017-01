Straßen werden vorerst nur geflickt Der Winter hat den Straßen in Heidenau zugesetzt. Mehr als eine Reparatur ist finanziell aber erst einmal nicht drin.

© Symbolbild/André Braun

Die Beethovenstraße in Heidenau hat unter dem Winter bisher mit am meisten gelitten. Doch mehr als eine Reparatur ist dieses Jahr nicht drin, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Das vom Bauhof angewandte Verfahren sei gut, damit habe man schon in den vergangenen Jahren einige Straßen am Leben erhalten können. Obwohl entsprechende Gelder im Haushalt von vorigem Jahr auf dieses Jahr verschoben wurden, sind grundlegende Reparaturen nicht drin. „Das ist nicht befriedigend“, räumt Opitz ein. Nach dem Ende des Winters soll jedoch geprüft werden, welche Straßen in welchem Umfang unbedingt repariert werden müssen. Fest eingeplant ist der Bau des Böhmischen Wegs zwischen Diesterweg- und Werner-Seelenbinder-Straße ab Mitte April.

Die Beethovenstraße ist auch im mittelfristigen Plan nicht enthalten. Im nächsten Jahr sollen mit Fördermitteln erst einmal die Gabelsberger Straße und in den darauffolgenden zwei Jahren die Dresdner Straße zwischen Kantstraße und Reichskronenkreuzung grundhaft ausgebaut werden. Dies aber auch nur, wenn es Fördermittel gibt, sagt die Stadt. (SZ/sab)

