Straßen werden instand gesetzt Der Clara-Zetkin-Weg und die Dr.-Eichmeyer-Straße werden im Mai bzw. Juni erneuert.

© Symbolfoto: dpa

Die Stadt hat eine Liste mit nötigen Instandsetzungen an Straßen erstellt. Dort sind die Clara-Zetkin-Straße und die Dr.- Eichmeyer-Straße enthalten. Der Technische Ausschuss bestimmte jetzt die Vergabe der Bauleistung, die zwischen dem 15. Mai und dem 30. Juni erfolgen soll. Vier Firmen beteiligten sich an der Ausschreibung, unter anderem der Großenhainer Straßenbau K. Riemer. Den Zuschlag erhielt mit dem günstigsten Angebot die Pund S Pflaster- und Straßenbau GmbH aus Wülknitz. Die Firma repariert die Straßen für 141 100 Euro. Dieser Preis liegt 600 Euro über den errechneten Mehrkosten.

Der Deckenbau auf den beiden Straßen sollte eigentlich schon im Vorjahr erfolgen. Doch da funktionierte die Finanzierung noch nicht. Die Prioritätenliste wurde dieses Jahr erneut für eine Förderung eingereicht. Die Stadt rechnet mit 90 Prozent Zuschuss. Damit liegt der Eigenanteil der Stadt nur noch bei 14 100 Euro. Die Straße An der Textimabrücke steht auch weit oben auf dem Plan. Außerdem sind folgende Erneuerungen geplant: Schulberg in Folbern, Am Friedhof, Heimweg, Heinrich-Zille-Straße oder der Gehweg entlang der Baudaer Hauptstraße. (krü)

zur Startseite