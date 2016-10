Straßen werden besser entwässert An drei Stellen plant Kodersdorf verschiedene Maßnahmen wegen des Schmutzwassers. Auch am Klärwerk wird gebaut.

Ein Teil fehlt noch. Zumindest wenn es um den Bereich Schmutzwasser in Kodersdorf geht. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung darüber entschieden, diese fehlenden Stellen zu erschließen. Mit diesem Beschluss geht es darum, dass ein Plan aufgestellt wird, wie das passieren kann.

Konkret sind drei Teilstücke betroffen. Zum einen handelt es sich dabei um die Straße des Friedens. Dort müssen 85 Meter Druckleitung für eine sogenannte Unterdruckentwässerung hergestellt werden, ebenso wie zwei Hausanschlüsse. Die Druckleitung soll offen verlegt werden. Das bedeutet in einer Tiefe von bis zu 1,30 Metern. Als Baukosten wird derzeit mit 36900 Euro geplant. Hinzu kommt eine Summe in Höhe von fast 5 690 Euro für die Arbeit der Ingenieure.

Zum anderen geht es um einen Bereich der Schulstraße. Dort müssen 515 Meter Kanal in verschiedenen Varianten verlegt sowie elf Hausanschlüsse geschaffen werden. Der Kanal soll ebenso wie die Druckleitung an der Straße des Friedens offen verlegt werden. In diesem Fall bedeutet das in einer Tiefe bis zu zwei Metern. Die Anlagen an der Straße stammten zum Teil noch aus DDR-Zeiten, sagt Bürgermeister René Schöne (CDU). Als Kosten sind dort derzeit 229700 Euro eingeplant. Um das Projekt zu planen, werden außerdem rund 26297 Euro eingesetzt.

Zu guter Letzt ist der Bereich von der Ziegelei bis zum Pumpwerk im Ortsteil Kodersdorf-Bahnhof betroffen. An dieser Stelle müssen 250 Meter Kanal in verschiedenen Formen, fünf Hausanschlüsse sowie 200 Metern sogenannter Schlauchliner verlegt werden. Dabei handelt es sich um einen Faserverbundwerkstoff. Der wird dazu verwendet, in der Erde verlegte und drucklose Entwässerungsnetze grabenlos zu sanieren. Für dieses Projekt sind 247500 Euro eingeplant. Etwa 29575 Euro werden für die Arbeit der Ingenieure gezahlt. Den Zuschlag für die drei Teilprojekte hat die Ibos Ingenieurbüro für Tiefbau, Wasserwirtschaft und Umweltfragen Ostsachsen GmbH aus Görlitz erhalten. Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden. Das Büro kenne die Anlagen in Kodersdorf bereits, erklärt der Bürgermeister.

In derselben Sitzung hat der Gemeinderat auch darüber entschieden, das Dach des Klärwerks zu sanieren. Marder haben einen Teil der Konstruktion stark beschädigt. Dadurch besteht die Gefahr, dass es reinregnet. Da sich im Gebäude auch die Steuertechnik befindet, soll das verhindert werden. Die Weso Dachbau GmbH aus Rietschen wird diese Aufgabe übernehmen. Die Kosten für die Gemeinde liegen bei rund 8767 Euro.

