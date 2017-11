Straßen weiter gesperrt Wegen Sturmschäden vom Sonntag ist in und um Klingenberg bis zum Wochenende mit Behinderungen zu rechnen.

© Foto: Archiv SZ

Der Sturm Herwart hat am Wochenende in der Gemeinde Klingenberg so schwere Schäden angerichtet, dass einige Straßen voraussichtlich noch bis Freitag gesperrt bleiben müssen, wie die Gemeindeverwaltung informierte. Betroffen ist die Dorfhainer Straße vom Kirchweg bis zur Barthmühle. Außerdem bleibt die Tharandter Straße vom Abzweig Borlas bis zum Abzweig Dorfhain im Ortsteil Edle Krone gesperrt.

Derzeit sind dort Mitarbeiter vom Sachsenforst dabei, die vom Sturm geknickten, entwurzelten oder instabilen Bäume entlang der Straßen zu beräumen, wie Bauamtsleiter Rolf Anke informierte. Entlang der gesperrten Strecke liegen oder hängen die Bäume teilweise am Hang oberhalb der Straße, sodass sie auch abrutschen und einem vorbeifahrenden Auto gefährlich werden können. Außerdem stehen im Zuge der Aufräumarbeiten auch Fahrzeuge auf der Fahrbahn. (SZ/fh)

