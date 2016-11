Straßen und Gehwege fertig saniert Ab Donnerstag ist der Bürgersteig in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße zwischen Straße der Jugend und Jägerhofstraße wieder offen.

Ab Donnerstag ist der Bürgersteig in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße zwischen Straße der Jugend und Jägerhofstraße wieder offen. Seit Ende Februar hatten in diesem Abschnitt Bauarbeiten stattgefunden. Ebenfalls ab Donnerstag wieder geöffnet ist der Rieselgrundweg zwischen Altwahnsdorf und Gartenweg. Hier hatte es seit Mitte Oktober eine Vollsperrung wegen Arbeiten am Abwasserkanal und der Trinkwasserleitung gegeben. Von vielen Radebeulern lang ersehnt ist zudem die Öffnung der Kötzschenbrodaer Straße. Am 30. November ist es soweit. (SZ/nis)

