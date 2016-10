Straßen und Fußwege gesperrt Am Sonnabend bringt die Veranstaltung „Schiebock läuft extrem“ einige Einschränkungen auf Bischofswerdaer Straßen.

Für den Laufwettbewerb sind einige Straßen und Wege gesperrt. © privat

Der Schmöllner Weg in Bischofswerda wird am Sonnabend von 14 bis 15.30 Uhr zwischen dem Neuen Friedhof und dem Bahnübergang am Horkaer Teich voll gesperrt. Der Friedhof selbst liegt für alle, die aus Richtung Stadt kommen, außerhalb dieser Zone und ist jederzeit erreichbar. Gesperrt werden auch der Fußweg zwischen dem Bolzplatz an der Straße zum Wiesengrund und der Villa Arnold sowie die beiden Fußgängerbrücken in diesem Bereich. Am Horkaer Weg gibt es Behinderungen, aber keine Sperrung, sagte Andreas Bär vom Veranstalter Baer-Service.

Grund für die Behinderungen ist die Veranstaltung „Schiebock läuft extrem“ – ein vier Kilometer langer Rundkurs der besonderen Art. 19 Hindernisse müssen die Teilnehmer dabei überwinden. Start und Ziel ist der Wesenitzsportpark. Über 200 Teilnehmer sind schon gemeldet. Veranstaltet wird der Lauf vom Bischofswerdaer Unternehmen Baer-Service und dem TV 1848 Bischofswerda. Los geht es Sonnabend 14 Uhr. (szo)

