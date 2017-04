Straßen um Ostritz dicht wegen Osterreiten Die Zufahrt zum Kloster St. Marienthal ist von 13 bis 15 Uhr voll gesperrt.

Ostritzer Osterreiter © Matthias Weber

Ostritz. Am Ostersonntag findet in Ostritz wieder die Ostersaatreiterprozession statt. Infolgedessen kommt es zwischen 13 und 16 Uhr zu kurzzeitigen Sperrungen der Bundesstraße 99 in Ostritz, teilen die Organisatoren mit. Die Zufahrt zum Kloster ist von 13 bis 15 Uhr voll gesperrt. Für Besucher der Prozession stehen Parkplätze im Außenbereich zur Verfügung. (SZ)

