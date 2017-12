Straßen, Schulen, Feuerwehr

Wofür gibt Mittelsachsen 2018 das meiste Geld aus? Die Aufwendungen im kommenden Jahr betragen insgesamt rund 378 Millionen Euro. Die Summe ist ähnlich den Aufwendungen in diesem Jahr (376 Millionen Euro). Größter Posten ist dabei der soziale Bereich. Rund 190 Millionen Euro fließen zum Beispiel in die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung und für Arbeitssuchende, in die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie in die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Worin investiert der Landkreis im kommenden Jahr? Rund 29 Millionen Euro stehen Mittelsachsen für Investitionen zur Verfügung. 2017 waren es mit 30,4 Millionen etwas mehr. Größter Posten sind die Kreisstraßen mit zwölf Millionen Euro. So sind rund 575000 Euro für den Ausbau der Straße durch Forchheim eingeplant, wie Kreissprecher André Kaiser mitteilte. „Die Maßnahme wird aber nicht vor August beginnen“, ergänzte er. Auch für den Burgberg in Kriebstein ist Geld eingeplant. Wann es dort weitergeht, richte sich laut Kaiser auch nach dem Planfeststellungsverfahren. „Wir bereiten aktuell die Unterlagen zur finalen Übergabe an die Landesdirektion vor“, informierte der Kreissprecher. Investiert wird zudem in Kindereinrichtungen, den Rettungsdienst und die Leitstellen sowie die Informationstechnik.

In welchem Bereich gibt es die größten Mehrausgaben? Deutlich mehr ausgeben muss die Verwaltung im kommenden Jahr für die Unterhaltsvorschussleistungen (DA berichtete). Hintergrund hierfür ist eine Gesetzesänderung, die zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten ist, nach der sich der Bezugszeitraum sowie das Alter der berechtigten Kinder erhöht haben. 10,8 Millionen Euro hat Kreiskämmerer Andreas Müller für die Leistungen 2018 eingeplant, 2017 waren es 4,6 Millionen Euro. Fest steht schon jetzt, dass der Kreis voraussichtlich auf 1,5Millionen Euro sitzenbleiben wird. Für 2017 sind es rund 700000 Euro. Größter Ausgabenposten bleiben die Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 38,8 Millionen Euro. Diese sind jedoch im Vergleich zu 2017 um 2,5 Millionen Euro gesunken. Zurückgegangen sind zudem die Hilfen für Asylbewerber sowie für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche. 2017 ist der Landkreis im Plan von rund 2300 Zuweisungen ausgegangen, 2018 von rund 1900.

Warum muss der Landkreis 30 Stellen mehr finanzieren? Steigen werden 2018 auch die Ausgaben für die Angestellten des Landratsamtes. Rund 81 Millionen Euro sind für diesen Posten eingeplant, 2,9 Millionen Euro mehr als 2017. Gründe hierfür sind nicht nur ein zu erwartender Tarifabschluss ab März 2018 sowie die Einführung der Entgeltordnung. Hintergrund ist auch, dass 30 Vollzeitstellen zusätzlich zu finanzieren sind. So mussten in Zusammenhang mit den Änderungen beim Unterhaltsvorschuss zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Aber auch mit der Auflösung des Rettungszweckverbandes Grimma wechseln Mitarbeiter ins Landratsamt, begründete Andreas Müller.

Kann der Landkreis bei so vielen Ausgaben auf einen Kredit verzichten? Ja, kann er. Obwohl der Haushalt im Entwurf, wie er im Oktober im Kreistag vorgestellt worden ist, noch nicht ausgeglichen war. Mit Kürzungen, vor allem im Bereich der Instandsetzungen und -haltungen, ist es gelungen, das Loch von rund zwei Millionen Euro zu stopfen. Gekürzt wurde dabei unter anderem bei Ausgaben für das Schloss Wechselburg. Dort wurde die Summe für die Notsicherung des Daches halbiert. Im vergangenen Jahr musste der Landkreis einen Kredit in Höhe von rund sechs Millionen Euro aufnehmen.

Wie viel Geld holt sich der Kreis über die Kreisumlage von den Kommunen? Eingeplant in den Haushalt sind 97,5 Millionen Euro an Kreisumlage. Der Umlagesatz in Höhe von 31,65 Prozent bleibt identisch wie 2017. Dass die Einnahmen trotzdem um rund sechs Millionen Euro steigen, hängt mit den Umlagegrundlagen zusammen. Diese belaufen sich laut Plan auf rund 308 Millionen Euro (2017: 292 Euro).