Straßen-Petition geht an den Landtag

Die gesperrte Verbindung von Hohnstein nach Bad Schandau wird weiter heiß diskutiert. Dabei gab es für die Goßdorfer Steffen Fischer, Petra Ledig und Raik Dünnebier viel Unterstützung. Sie haben eine Petition für den Sächsischen Landtagspräsidenten vorbereitet. Ziel ist es, zu erreichen, dass die seit dem Juni-Hochwasser gesperrte Kreisstraße zwischen Hohnstein und Rathmannsdorf schneller saniert wird und nicht erst 2018. Bis zum 15. November haben sie auf Listen Unterschriften beim Landservice in Ehrenberg und in der RHG in Rathmannsdorf gesammelt. Die Resonanz war positiv. Um die Wirkung nicht zu verfehlen, sollen Petition und Unterschriftenlisten persönlich an den Landtagspräsidenten übergeben werden. Und das möglichst zeitnah, damit sich bei der Sense möglichst noch etwas bewegt. Der Termin für die Übergabe wurde jetzt auf den 2. Dezember, 14 Uhr, im Sächsischen Landtag in Dresden festgesetzt. (SZ/aw)

