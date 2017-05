Straßen in Bannewitz ab Montag gesperrt In Goppeln und Possendorf stehen Bauarbeiten an. Autofahrer müssen Umleitungen fahren.

In der Gemeinde Bannewitz werden am Montag zwei Straßen gesperrt. Wie Ordnungsamtschefin Sylvia Stiller mitteilt, muss die Dorfstraße im Ortsteil Goppeln ab Montag bis einschließlich 25. Mai dicht gemacht werden. Grund dafür sind Arbeiten an der Trinkwasserleitung. Die Zufahrt zum Pflegeheim ist somit nur aus Richtung Autohaus Nitsche möglich. Für diesen Zeitraum wird aber die bestehende Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Auch in Possendorf ist eine Vollsperrung notwendig. Im Verlauf des Turnerweges wird ab Montag von der Einmündung B 170 bis zur Hausnummer 6 die Telekomleitung erneuert, was eine Sperrung bis zum 2. Juni erforderlich macht. In dieser Zeit ist die Zufahrt aus Richtung Ferdinand-von-Schill-Straße gesichert, sagt Stiller. (SZ/ves)

